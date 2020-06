Plexus Solaire: Die Franzosen sind zurück

Mit "Malheureux" feierte die französischste aller Wiener Bands ihre ersten großen Erfolge. Doch das ist einige Jahre her. Am Freitag erscheint nun endlich das dritte Album der Chanson-Rock-Band Plexus Solaire und das wird im großen Stil gefeiert. Und zwar ganz "classe" (französisch: stilgerecht) Donnerstagabend in der Eden Bar. Wer also Lust auf eine Party mit viel französischem Charme, guter Musik und dem ein oder anderen Gläschen Ricard hat, sollte sich blicken lassen.

Aus aktuellem Anlass haben wir mit Vincent, Emanuel und Jürgen über das neue Album und über die lange Zeit davor gesprochen.

Euer letztes Album "Sans détours" ist fünf Jahre her. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Vincent Wohinz: Es ist politisch wie gesellschaftlich die Welt in einer Veränderung, die wohl alles was bisher war, auf den Kopf stellen wird. Bandmäßig habe uns einige negative Sachen, als auch positive Elemente gestreift. Wir wurden älter und reifer.

Jürgen Bauer: Das Leben.

Emanuel Rudas: Höhepunkte und Niederlagen, für die Band wie persönlich. Wir haben sehr viel erlebt: aufregende Konzertreisen, lebensbedrohliche Unfälle, Ausflüge in andere Bandprojekte. Dass das Album über so einen langen Zeitraum entstanden ist, hat unseren Zugang zur eigenen Musik sicherlich verändert.

Wie würdet ihr den Sound auf dem neuen Album beschreiben?

V: Der Sound ist rockiger - irgendwie wilder - trotz alldem ist Plexus Solaire von der ersten Note erkennbar.

J: Einfache aber trotzdem anspruchsvolle Musik! Sehr modern und organisch produziert.

E: Organisch ist hier ein wichtiger Begriff: wir haben uns in einen Raum gestellt, die Idee war, es mehr nach Proberaum oder Konzert klingen zu lassen. Schlicht vier Menschen, die in einem Raum Musik machen. Das limitiert auch in der Nachbearbeitung – daher gibt´s hier fast keine nachträgliche Kosmetik. Fehler, Kanten und Experimente sind in den Songs daher zu hören.

Wer schreibt bei euch die Songs?

V: Grundsätzlich gibt es mehrere Phasen beim Songwriting: Phase eins - die Idee wird zum Großteil von Alex und mir bei unseren jeweiligen Songs begonnen; bei Phase zwei kommt die Band, hier ensteht der Sound. Phase drei ist die textliche Auseinandersetzung, zumindest bei meinen Songs - dann wird auf die Veränderungen eingegangen; Gesangsmelodien, der Takt und die Stimmung auch textlich bearbeitet.