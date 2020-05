Parkers neuer Film à la "SATC 3": Trailer

Sieht so aus, also würden "Sex and the City" -Fans nicht mehr allzu lange auf den dritten Teil der Kinoversion warten müssen. Sarah Jessica Parkers neues Projekt "I Dont Know How She Does It" könnte glatt als Fortsetzung von "SATC" durchgehen. Oder zumindest als Mischung der bekannten Serie und Parkers Privatleben.



Sarah Jessica Parker spielt in der Romantik-Komödie Kate Reddy, eine erfolgreiche Finanz-Managerin, die neben dem Full-Time-Job noch für zwei Kinder und ihren Mann im schicken Manhatten sorgen muss. Auch bei "SATC 3" wären Bradshaw-Kids der nächste logische Schritt. Und privat hat sich die Schauspielerin nach einem konventionell gezeugten Sohn ebenfalls noch Zwillinge von einer Leihmutter angeschafft - und lebt mit dem um vieles erfolgloseren Matthew Broderick mehr oder weniger glücklich im Big Apple. Mit ihrem neuen Filmcharakter wird sich die umtriebige Parker also durchaus identifizieren können.