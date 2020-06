Ozzy in Wien: Tinnitus für Fortgeschrittene

Das hat man davon. Man vergisst, mitgerissen von der Euphorie des Augenblicks, dass wir 2012 schreiben und nicht 1988. Und weist die Ohrenstöpsel mit lässiger Geste von sich. Und kann sich Tags darauf mit seinem Tinnitus unterhalten, und zwar nur mit diesem. Gezogene Lehre: Im fortgeschrittenen Greisenalter von 44 niemals ohne Gehörschutz aufs Ozzy-Konzert!

Erste Überraschung: Die Wiener Stadthalle ist mit mehr als 14.000 Besuchern so eng gefüllt, dass kaum noch genügend Luft zum Atmen hineingeht. Und die Zuschauer sind keineswegs alle im Alter des Sängers (63), sondern zum Teil zwei, drei, vier Jahrzehnte jünger. Es stimmt offenbar: Die großen Acts des ganz harten Rocks sind die letzten wirklich krisenfesten Unternehmen im Popgeschäft. Und je älter, umso glaubwürdiger. Ozzy Osbourne wird langsam der Johnny Cash des Metal.

Wobei Osbourne natürlich nicht nur ein angemessen sinistrer "Man in black" ist, sondern gleichzeitig ein drolliger Kasperl. Seine an einen unter Drogen- und Parkinsoneinfluss stehenden Teddybären erinnernde Motorik mag Uneingeweihten vermitteln, der Mann sei entweder schwer krank oder in Wahrheit 40 Jahre älter. Aber dieses Alte-Tante-Gehabe zeigte Ozzy schon in den für ihn goldenen Achtzigerjahren oder in den Siebzigern, als Frontman der legendären Black Sabbath.