Online-Challenge mit tollen Gewinnen

Ab sofort können Interessierte im Alter von 14 bis 16 Jahren sich unter www.technikqueen.at anmelden und über die Initiative informieren. Ab 18. Oktober startet die erste Aufgaben-Phase. Spielerisch aufbereitet können Aufgaben zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen mit dem Fokus Energie absolviert werden. In einer weiteren Phase werden die besten 300 Mädchen eingeladen, ihre eigenen Portfolios mit Experimenten, Exkursionen und Recherchen zu erstellen, die von Experten der Karl-Franzens-Universität Graz beurteilt werden. Ende Jänner lädt die OMV die 50 Mädchen mit den besten Ergebnissen nach Wien zu einem Workshop-Wochenende ein. Mit Unterstützung durch Trainer und Experten der OMV erarbeiten die Mädchen hier in Gruppen Projekte zum Thema „Energien der Zukunft“ – angelehnt an ihre Portfolios. Weiterführende Informationen zu den Aufgabenphasen finden sich auch hier.

Wer überzeugt, wird zu einer von 25 Technikqueens ernannt und erhält einen Bildungsscheck in der Höhe von EUR 5.000 sowie einen Platz im nachhaltigen OMV Förderprogramm. Die besten fünf Mädchen gewinnen zudem eine Reise zum Indoor-Skydiving Bottrop oder ins Universum Bremen. Unter allen Teilnehmerinnen auf der Online-Plattform werden außerdem iPads verlost.