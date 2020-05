Nostalgie: Ra-Ru-Rick, ein neuer Barba-Trick!

Schöne Erinnerungen. Für die Kinder der 70er-Jahre waren die Barbapapas ständige, liebenswerte Begleiter. Bunte, knuddelige Fantasiewesen, die nie bösartig waren und sich in alles verwandelten, was man selber gern gewesen wäre, gebraucht oder gern gehabt hätte. "Die Barbapapas sind einfach sympathische Wesen", erklärt Hans ten Dornkaat, der Programmleiter des Schweizer Atlantis Verlags, der die Kultfiguren vor ein paar Jahren wiederbelebt hat, das Phänomen. "Die Kinder, die sich in den Siebzigerjahren daran erfreuten, sind heute Eltern und suchen die richtigen Bücher für ihren Nachwuchs. Da kamen wir an den Barbapapas nicht vorbei." Seit 2007 erscheinen die Bilderbücher nun wieder nach langer Pause in deutscher Sprache - mit großem Erfolg.



Die Geschichte der Barbapapas ist kurios: Ende der Sechzigerjahre lernten einander in Paris die französische Architekturstudentin Annette Tison und der amerikanische Biologielehrer Talus Taylor kennen. Das ungleiche Paar schuf sich Projektionsfiguren für seine eigene große Liebe und seine zutiefst humanistischen Einstellungen: Als 1970 der erste Band der "Barbapapas" erschien, mochten die Leser die drolligen, bunten Wesen mit Hang zu Umweltschutz und Vierbeinern auf Anhieb. Rasch wurden sie auch international bekannt: Die Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt.