Manson beehrt das Nova Rock

Es wird wieder Zeit für Freunde der Popmusik, die Geldbörse für diverse Ticketkäufe zu zücken: Zum Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf (8. bis 10. Juni) kommen – neben dem bereits bekannten Headliner Metallica – auch Billy Talent, Nightwish, The Boss Hoss und Marilyn Manson.

Außerdem werden die Metalgötter von Slayer beim Nova Rock aufspielen. Damit ist das Kleeblatt der "Big Four" des Thrash Metal zumindest zur Hälfte anwesend. Weiters sind Mastodon, Trivium, Hatebreed, und Lamb of God bereits fixiert, wie Nova Rock-Veranstalter Tatar in Eisenstadt bekanntgab. Wie er weiters verkündete, sind auch The Baseballs, Machine Head und Dimmu Borgir an Bord. Weiters: Within Temptation, Killswitch Engage, Opeth, Schandmaul, August Burns Red, Devildriver, Oomph! und Lagwagon.

Beim Donaufestival in Krems (28. 4. bis 5. 5.) spielen u.a. CocoRosie, Chris Cunningham und Atlas Sound.