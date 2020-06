Lippenerkenntnisse am Tag des Kusses

Heißt man Kuss, hat man einen Bonus, das ist einfach so. Der Verlust (Heirat, Künstlername) würde einen kompletten Neuanfang bedeuten. Haben Sie schon mal überlegt, wie sehr sich das erste Bild eines Menschen ändert, wenn man seinen Namen erfährt? „Ich merke mir keine Namen, nur Gesichter“, höre ich oft. Ich sage: Schnickschnack. Faktum ist: Kommt mein Name ins Spiel, entwickelt die Situation eine Eigendynamik. Da ist plötzlich eine Kraft im Spiel, der sich das Gegenüber kaum entziehen kann. Der Kuss bleibt immer im Gedächtnis!

Das ist das Schöne. Schwierig ist das Realisieren der Mitmenschen, dass tatsächlich jemand Kuss heißt. Das kann dauern und man muss einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Übrigens sind Frauen um einiges kooperativer. Weil sie beeindruckt sind: „Oh so ein schöner Name“ – das höre ich oft.

Man gibt einen Kuss, bekommt einen Kuss, höchstens verlangt man nach einem Kuss – mehr gibt es da nicht. Aber einfach nur „ Kuss“? Das kann ganz schön irritieren. Deshalb sage ich in Anlehnung an Gustav Klimt auf die Frage nach meinem Namen nicht einfach nur „ Kuss“ sondern sehr oft „ Kuss – so wie Der Kuss“. Das wirkt Wunder, auch bei nicht kunstinteressierten Menschen.