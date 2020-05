Lendwirbel in Graz - ein Zustand

Die zentralen Programmpunkte stellen Musik, Straßenkunst und Symposien dar, daneben gibt es noch zahlreiche weitere Aktivitäten, die gemeinsam den Lendwirbel formen. Gleichzeitig spiegelt das bunte Programm die Vielfalt des Stadtviertels wieder. Das Fest dehnt sich heuer auch erstmals auf den benachbarten Bezirk Gries aus: Der Programmpunkt " Lend me Gries" findet zum Teil in der Kunstkirche St. Andrä statt. Auch die "Villa, in der wir wohnen" ist in den Lendwirbel mit Kino, Kunst, Workshops und einem interkulturellen Musikantenstammtisch integriert. Aktuelle politische Ereignisse sind Teil des Programms. So wird mit dem Entwurf einer Hausordnung für den Lendwirbel Bezug auf das Wirksamwerden des Bettelverbots in Graz genommen.



Die Streetgallery bietet temporär Platz für Kunst im öffentlichen Raum. Einige Arbeiten der vergangenen Installationen und Performances zeugen noch von den letztjährigen Lendwirbeln, als das Stadtgebiet in Lend zu privaten Räumen umfunktioniert wurde.