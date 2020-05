Knorkator im Wiener Geldhagel

Sänger Stumpen trat gewohnt stilsicher zuerst im Ganzkörper-Spandex, danach im schwarzen Body und mit starkem Sound auf - der Tonmann leistete angesichts der vielen Instrumente Großes an diesem Abend. Die Band spannte indes den dramaturgischen Bogen und arbeitete sich mit der Zeit langsam zu den Partyhits vor. Ab dem "Ma Baker"-Cover erfuhr die Stimmung in der Halle einen Schub. Stichwort "Tan-zen". Der Song "Arschgesicht" wurde mit Videoeinspieler auf Behelfsleinwand bestritten, ebenso das fantastische "Du nich", beide von der neuen Scheibe, beide gelungen. In dem Zusammenhang sei auf das "Du nich"-Video hingewiesen, das auf YouTube kursiert und in dem Rammstein-Sänger Till Lindemann einen Gastauftritt hat.