Im TV: Aus dem Leben einer Domina

"Für einen Privatsender ist das ein sehr untypisches Programm", sagt Mannsberger. "Es kommt ohne Text aus, man muss sich ein bisschen konzentrieren. So etwas wäre eher auf einem französischen Kunstsender denkbar." Der pikante Beruf der Protagonistin der ersten Folge soll Zuschauer anlocken. Kennengelernt hat Mannsberger die 33-Jährige bei einem anderen Dreh – in der Praxis eines Schönheitschirurgen. "Für mich ist das eine sehr starke Frau, zu der man so oder so stehen kann."

Auch in Folge zwei geht es um Domina Vanessa, in Folge drei um das "Tagebuch eines Priesters". Falls das Publikum Gefallen findet, sollen im Herbst Folgen mit einem Asylwerber, einer Krankenschwester und einem Anwalt folgen.