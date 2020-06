Im Chelsea kann keiner normal bleiben

"Keiner kann hier normal bleiben", lautet der lapidare Befund von Dee Dee Ramone, Bassist der Punkband The Ramones, über das Hotel, in dem er viele Jahre lebte. Im Wahn, von den Ereignissen in eben jenem Zimmer 100 verfolgt zu werden (und unter dem Einfluss diverser Substanzen) schrieb er einen schrägen Splatter-Roman, der gleichzeitig eine liebevolle, hochkomische Hommage an das berühmte Künstlerhotel ist.

Erinnerungen an die "guten alten Tage" und eine durchgeknallte Odyssee durch Manhattan. Er erzählt von seinem Aufenthalt in New Yorks legendärer Absteige, wo er mit seiner Frau Barbara eines der rasend schäbigen Zimmer bewohnt. Die Zeit verbringt er mit Spaziergängen durch Manhattan mit seinem Hund Banfield, mit dem er sich blendend unterhält, und der Jagd nach Drogen. Seine Nachbarn kann er nicht leiden und er versucht, sich aus den ständigen Querelen rauszuhalten. Was nicht überzeugend gelingt, denn eines Tages betritt der Teufel höchstselbst die skurrile Hotel-Arena.