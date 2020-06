"Grumpy Cat": 100 Millionen Dollar in zwei Jahren

Die Katze verdankt ihren Ruhm dem Bruder der Besitzerin, Tabatha Bundesen, 28, der das Tier auf der Diskussionsseite " Reddit" im September 2012 veröffentlichte. Und daraufhin meldeten sich die ersten Firmen. "Sie ist nicht aufzuhalten", sagt Tabatha Bundesen, 28. "Was sie in so kurzer Zeit erreicht hat, ist unvorstellbar und absolut überwältigend." Bundesen habe ihren Job als Kellnerin rasch aufgeben können. "Seitdem stand das Telefon nicht mehr still." Und das dürfte sich auch künftig nicht ändern. Gerade erst feierte "Grumpy Cat" Premiere als TV-Star – mit dem Film "Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever" (etwa: "Grumpy Cats schlimmstes Weihnachten") .