Grenzerfahrungen im Goldenen Käfig

So weit der Rahmen des Stückes der Französin Carole Fréchette, das derzeit in der deutschsprachigen Erstaufführung im Theater Kosmos in Wien-Neubau zu sehen ist.

Theaterprinzipalin Barbara Klein hat mit dem Team aus einer Choreografin, den Schauspielern und Tänzern einen Mix aus diesen Disziplinen mit eigens komponierter Musik geschaffen.



Die Langsamkeit des Stücks (mitunter auch Durststrecken) eröffnet, nein provoziert richtggehend die Entwicklung eigener Bilder von Situationen in denen es um gesetzte Grenzen und deren (versuchte) Überwindung Grenzen - nicht nur in Beziehungen - geht.