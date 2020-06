Gebrauchsanweisung für "Big Bang Theory"

Es kommt nicht oft vor, dass Schrödingers Katze in einer US-Sitcom eine tragende Rolle spielt. Aber es braucht ja auch nicht jede Serie ein Handbuch.

Der Reihe nach.

Streber hatten im Fernsehen immer schon ein besseres Leben als in der Wirklichkeit. Wurden sie im echten Leben abgewatscht und in den Mistkübel gesteckt, machten sie im Fernsehen Karriere. So wie Doogie Howser, der obergescheite 14-jährige Mediziner, der nun, 20 Jahre älter und weit weniger unsympathisch, als Hauptdarsteller Barney in "How I Met Your Mother" zurück ist.