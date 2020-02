Tschisi-Eis vor möglichem Comeback

Die Kinder, und natürlich auch die Erwachsenen der 1990er Jahre kennen es und haben es geliebt: Das Tschisi-Eis von Eskimo. Das Eis in Käseform und mit Vanillegeschmack ist nun schon lange vom Markt, was bei vielen Menschen für eine gehörige Portion Trennungsschmerz und Nostalgie sorgt. Auf Facebook bemüht sich die Initiative "Wir wollen das Tschisi-Eis zurück" seit Monaten um eine Wiedereinführung - und zählt mittlerweile mehr als 37.500 Fans. Offenbar gibt es eine Menge Leute, die sich das beliebte Eis zurück in den Kühltruhen wünschen.