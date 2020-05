Ermüdung bei den Dschungelcampern

Da waren es nur noch neun: An Tag neun des RTL-Dschungelcamps "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" musste Ex-ZDF-" Fernsehgarten"-Moderatorin Ramona Leiß nach dem telefonischem Votum der TV-Zuschauer die Show verlassen. Die 54-Jährige war die älteste Mitspielerin des "Freiluft-Internats", wie Moderator Dirk Bach den Produktionsort im australischen Urwald nannte. Am kommenden Samstag wird in der Show der "Dschungelkönig" ermittelt.



Unterdessen scheinen immer mehr Dschungelbewohner in Diensten von RTL unter Ermüdungserscheinungen zu leiden. Nach dem Musiker Martin Kesici, der am Freitag seinen freiwilligen Ausstieg verkündete, drohte auch der brasilianische Ex-Fußballprofi Ailton (38) mit seinem Ausstieg aus der RTL-Show. Er möge keine Bohnen mehr, Freunde und Familie fehlen ihm. Doch Schauspielerin Brigitte Nielsen (48) überredete ihn zum Weitermachen, weil ein Sportsmann das angefangene Spiel fortsetzen müsse. "Okay - Einen Tag. Ich bleibe noch", gab Ailton nach.