DGC: Kindergartenpädagogen unter sich

Die begabte Musikerin Hödl - sie hat das Gitarrespielen mit 14 im Rahmen ihrer Ausbildung zur Kindergartenpädagogin erlernt - war die Favoritin ihres Pädagogen-Kollegen in der Freitagssendung. Was dieser tunlichst nicht sagen wollte. Das sei ein schlechtes Omen, bisher seien alle seine Favoriten rausgeflogen.



Christine Hödl wurde angesichts dieser Zurückhaltung dann nicht nur von der Jury, sondern auch vom Publikum als finalwürdig betrachtet und konnte ihr Glück gar nicht fassen. "Ich bin noch immer ein wenig sprachlos, aber es geht mir schon besser. Zumindest muss ich nicht mehr die ganze Zeit weinen", erzählte die Wienerin nach der Show.



Ob sie nächste Woche wieder vor Glück oder aus anderen Gründen weint, hängt von der Performance ihrer acht Mitbewerber ab: In der Finalshow am 11. November treten folgende Finalisten auf: Die Akrobatikgruppen "The Freaks" und "magic acrobatics" aus Niederösterreich, die niederösterreichische Sängerin Nina Gartler, die zwar zwölf Jahre alt ist, aber nicht so aussieht (sondern älter), der Kärntner Sänger Werner Otti, bekannt aus der "John-Otti-Band", beliebte Einheizer bei FPÖ-Auftritten; der Oberösterreichische Sänger Bernhard Reider, der Salzburger Tänzer Alexander Wengler, der Oberösterreichische Diabolo-Spieler Valerian Kapeller und die Wiener Sängerin Conchita Wurst.