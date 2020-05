Das Manga-Mädchen aus der Ukraine

Keine Sorge. Anastasiya Shpagina ist nicht wirklich eine zum Leben erweckte Manga-Puppe. Assoziationen mit Frankenstein sind also fehl am Platz – auch wenn es durchaus einige Parallelen zum Horrorklassiker gibt. Denn natürlich ist auch an der Ukrainerin nicht allzu viel echt.

Zwei Stunden braucht die erst 19-Jährige, um sich in die Inkarnation des japanischen Zeichentricktraums zu verwandeln: Ein dicke Schicht Make-Up, knallrote Haare und Schulmädchen-Uniform. Die Manga-typischen Kulleraugen kreiert Shpagina mittels skurriler Make-Up-Tricks: Überdimensionale Schattierungen, Eyelinerstrich und falsche Wimpern. Den wichtigsten Effekt erzielt sie aber mit den dunkelblauen Kontaktlinsen, die in einigen Ländern sogar verboten sind.

Das Manga-Mädchen in Bildern