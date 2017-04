Schafft es die U6 in die Schlagzeilen, geht es meist um Dealer, Alkoholexzesse oder das leidige Thema Essen in Öffis. Das kommt auch alles bei der musikalische Liebeserklärung des Rappers Cozy Banks vor. Ernsthaft hörbare Musik ist es eher nicht, da geben wir den Kollegen von Noisey voll und ganz recht. Aber dennoch schafft es Banks mit "Steig in die U6", die U6 ein kleines bisschen sympathischer zu machen. Und das ist ja auch schon etwas.