Charlie Sheen landet neuen Seriendeal

Nicht alle sind vom Erfolg der Serie überzeugt: Der "Two And A Half Men"-Comedysender CBS hat sich, auf Grund seiner Sheen-Erfahrung, das Projekt erst gar nicht anbieten lassen, auch TBS und The CW verzichteten. Angehört haben sich die Serienidee zumindest NBC, Fox und ABC. Die Sender konnten sich aber mit der Ausrichtung der Comedy und der Produktionsvorstellung nicht identifizieren. Vor allem das Modell, indem nach zehn erfolgreichen Episoden 90 weitere bestellt werden, behagte anscheinend nicht, da der Hauptdarsteller in der Vergangenheit vor allem durch seine Eskapaden aufgefallen war. Alleine eine Versicherung, die im Fall von Sheens Arbeitsunfähigkeit greifen würde, dürfte teuer werden.

Wieviel der Schauspieler selbst an der Serie verdienen wird, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll er diesmal keine Top-Gage erhalten, dafür aber großzügig am Umsatz beteiligt sein.

Geld dürfte für Sheen aber ohnehin kein Problem sein, galt er doch für seine Rolle als Charlie Harper als best bezahlter Serienstar Hollywoods. Gut verdienen soll er auch mit den Charlie Sheen-Halloweenmasken, die laut der TMZ.com als Renner der Saison gelten.