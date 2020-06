Burg-Konzert: Beinahe in die Hose gegangen

So ein Unplugged-Konzert ist ja nicht nur schön. Es hat auch Gemeinheiten zu bieten.

Etwa für das Publikum: Der Hosen-Fan ist es gewohnt, dass seine Band ihm mit Rock der gehobenen Düsenjet-Lautstärke den Scheitel föhnt. Jetzt spielen die auf einmal so leise, dass man – wenn man so mitgrölt, wie man es gelernt hat – die Band nicht mehr hört.

Oder für die Band: Wo Kinderkram wie Einsätze, Takt oder Tonarten sonst genau wurscht sind, weil eh alles im heiligen Lärm versinkt, ist auf einmal jeder Spielfehler genau zu hören – und irritiert die Musiker selbst.

Zumal die jüngeren Songs der Düsseldorfer Punkrocker durchaus komplex genug sind, um genau gespielt werden zu wollen. Ein Gag des Schicksals: Die Toten Hosen sind als Songschreiber zu gut für ihre Fähigkeiten als Musiker geworden.