Bud Spencer haut zweite Biografie raus

Freilich ist die eben erschienene Fortsetzung "In achtzig Jahren um die Welt" eine Restlverwertung. Aber aus den Anekdoten spricht immer die Selbstironie, und das macht Bud Spencer derart sympathisch. Der war Olympiaschwimmer und Boxer, aber Schauspieler war er nie. Das gibt er in jedem Satz zu verstehen. Er habe bloß so getan, als wäre er einer. Sein ehemaliger Filmpartner Terence Hill – mit dem er sich nach wie vor regelmäßig zum Spaghettiessen treffe –, der sei ein Könner. Der habe sogar die passenden großen blauen Augen. Er hingegen habe nur Sehschlitze, weil er kurzsichtig sei.



82 ist der Italiener. Und voller Tatendrang. Noch eine Fortsetzung möchte Bud Spencer schreiben. Und Deutsch lernen. Und ein Restaurant in Berlin aufmachen. Und singen. Selbstkomponierte Lieder für eine CD sind längst fertig.