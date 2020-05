Breakdance-Battle zu Bach im Burgtheater

Man kann außerdem herumnörgeln, dass "Flying Bach" nichts Neues an Tanzkultur bietet und dass der inhaltliche rote Faden an dem Abend eher in den Bereich Pfadfinder-Abend gehört (und im übrigen gar nicht notwendig wäre.) Denn die vierfachen Breakdance-Weltmeister, die hier ihre Battles und Powermoves, abliefern, wären für sich selbst genug. Mehr Handwerker als Künstler, aber das auf höchstem Kunstfertigkeitsniveau: Zu den Barockklängen (eines live gespielten Klaviers und Spinetts) kreiseln sie sich vom Boden in die Höhe, drehen ihre Head-Spins, Kopfstand für Schwindelfreie, und erfinden mit dieser Populär-Show eine neue Kategorie der Akrobatik: Schweben am Boden.



KURIER-Wertung: **** von *****