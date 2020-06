Die menschlichen Chamäleons

Ein grün schillernder Frosch sitzt auf einem Blatt. Glaubt man. In Wahrheit besteht der Körper des vermeintlichen Tiers aus mehreren bemalten Menschen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Objekt, Tier und Person, der Mensch passt sich wie ein Chamäleon seiner Umgebung an.

Bemalt wurden die menschlichen Körper von dem Südtiroler Johannes Stötter. Beim jährlich stattfindenden World Bodypainting Festival in Pörtschach holte Stötter, der in Innsbruck studiert hat und vier Instrumente spielt, 2012 den Weltmeistertitel in der Kategorie Pinsel/ Schwamm und auch bei der diesjährigen Veranstaltung erklomm er in der selben Klasse den dritten Platz.