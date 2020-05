Be Bud of it: Fan-Doku über Bud Spencer

Leicht ist es nicht an das Multitalent heranzukommen. Carlo Pedersoli, der elffache italienische Schwimm-Meister, Wasserball-Europameister, Pilot, Musiker, Doktor der Rechtswissenschaften, Erfinder und Schauspieler lebt zurückgezogen, Management gibt es keines. Das österreichische Neo-Filmteam hat es dennoch geschafft Kontakt mit der Kultikone aufzunehmen. Derzeit touren sie mit Bud Spencer durch Deutschland, um ihn bei seiner Buchpromotion zu begleiten. Denn am 15. April ist die erste Autobiographie von Bud Spencer erschienen, die von einem Mitglied des Filmteams mit übersetzt wurde.



Neben der Homepage und einem Auftritt in Facebook soll auch ein Trailer auf Youtube einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Film geben. Erste Interviews mit Wegbegleitern des italienischen Stars und eine Zusammenfassung seiner Rollen machen neugierig, mehr über den "Mythos Bud Spencer" zu erfahren. Über sein Privatleben und seine zahlreichen Aktivitäten sind kaum Details bekannt. Die große Frage, der die Doku auf den Grund gehen will, ist jene nach der Faszination, die die Kamaukwesternhelden nach mehr als 30 Jahren immer noch auf das Publikum ausüben. Generationen verbinden Sonntagnachmittage mit den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill.