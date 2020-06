50 Jahre Räuber Hotzenplotz

"Eine meiner Kindheitserinnerungen ist das Regal in Vaters Arbeitszimmer, in dem er die , Hotzenplotz"-Übersetzungen aus aller Welt aufbewahrte", sagt Susanne Preußler-Bitsch im KURIER-Gespräch.

Sie kümmert sich nach dem Rückzug ihres fast 90-jährigen Vaters aus der Öffentlichkeit um die Verwaltung seines literarischen Erbes.

Seit dem Tod seiner Frau lebt Otfried Preußler in einer Seniorenresidenz in Oberbayern; und lässt manchmal ausrichten: Nein, er werde keine Fortsetzung schreiben.

Staunend sei die Tochter als Vierjährige vor dem Regal mit den Übersetzungen gestanden und habe sich immer gefragt, warum denn die Buchstaben auf den Büchern so verdreht seien: "Besonders schlimm war’s bei der finnischen Version. Da ist vom Namen Hotzenplotz gar nix mehr übrig geblieben".

Von der Berühmtheit des Vaters habe sie als Kind nicht viel mitgekriegt: "Für uns drei Mädchen war er in erster Linie Vater. Dann war er der Schulmeister. Und erst an dritter Stelle Schriftsteller. Am Nachmittag ist er halt oft an seiner Schreibmaschine gesessen."

Dass das Essen beim " Hotzenplotz" so eine wichtige Rolle spielt, ist für die Tochter, eine promovierte Kulturwissenschaftlerin, ganz logisch: "Unsere Familie hat immer gern gegessen. Und für den Vater hat eine gute Bratwurst mit Sauerkraut nach seinen Erfahrungen im Krieg und in der Gefangenschaft, wo er ständig Hunger litt, einen ganz anderen Stellenwert gehabt."

Anfragen zur Zubereitung des perfekten Zwetschkenkuchens mit Schlagobers beziehungsweise des original bayerischen Sauerkrauts trudeln übrigens immer noch – auch nach fünfzig Jahren – aus aller Welt ein: "Sogar Japaner wollen das wissen."