15 untrügliche Zeichen für die Macht der Illuminati

Bielefeld. 328.684 Einwohner, zehn Stadtbezirke, ein Fußballverein und ja: sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag. Aber geben tut es die Stadt nicht. Weil dort, wo Bielefeld liegen soll - in Nordrhein-Westfalen nämlich - befindet sich eine geheime Militärbasis. John F. Kennedy lebt dort. Vielleicht auch ein schlafender Drache aus dem Vierten Zeitalter. So sicher kann man sich da ja nicht sein. Indizien gibt es aber genug dafür, soviel ist sicher.

Gründer der Stadt, die es nicht geben soll, ist der Informatiker Achim Held. 1994 veröffentlichte dieser seine Satire mit dem einfachen Titel "Die Bielefeld-Verschwörung" im Internet (hier der Link zum Original-Text). Die Verschwörungs-Persiflage gilt als eines der ersten viralen Internet-Phänomene weltweit. Und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Ja, 2012 (im Jahr des Weltuntergangs übrigens) spielte sogar die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf an. Bei einer Preisverleihung in Berlin erzählte sie von ihren Erfahrungen mit den Bürgern von Bielefeld und fügte an: "... so es denn existiert".

Naiv, wer einen Scherz vermutet? Ist Angela Merkel am Ende auch eine von DENEN? Die Wahrheit über Bielefeld würden DIE doch nie zugeben! Wer DIE sein sollen, erfährt man in der sogenannten Bielefeld-Verschwörung freilich nicht. Das wäre dann doch zu einfach. Achim Held bedient in seiner Satire lieber die einfachen wie bestechenden Strickmuster einer jeden Verschwörungstheorie:

Wir, die kleine (aber wachsende) Gruppe von Eingeweihten vs. DIE - eine undefinierbare, jedenfalls globale Elite mit schier grenzenlosen Möglichkeiten (man beachte die Großschreibung von DIE, ist doch gleich viel BEÄNGSTIGENDER).

Die Mainstream- und Systemmedien sind nur Erfüllungsgehilfen IHRER Vertuschungsaktion - entweder zu dumm, um die Wahrheit zu erkennen oder längst in IHRER Hand.

Und die letztgültige aller Annahmen: Jeder Beweis, der gegen die Verschwörungstheorie vorgebracht wird, zeigt nur wie weit IHRE Macht mittlerweile schon geht (DIE lassen sogar Autos mit Bielefelder-Kennzeichen auf Deutschlands Autobahnen rumfahren, ERSCHRECKEND).

Verschwörungstheoretiker ziehen den vagen Schluss einer eindeutigen Antwort vor. Und so sind mit DIE einmal die Illuminaten, dann die Freimaurer oder die Bilderberger gemeint. Jedenfalls irgendwelche geheimen Regierungskreise. Oder Aliens. Je nachdem, wen man fragt. Immerhin eines haben Verschwörungstheorien wie "Paul is dead" oder die Mythen rund um "HAARP" (siehe Bildergalerie), so paranoid sie auch alle schreien, gemein: Alle wollen Geheimnisse aufdecken, wo keine sind - und, das muss dazugesagt werden, Sie sind ungemein erfolgreich. Fragen Sie Dan Brown.

Sie merken schon, wir als Mainstream-Medium begeben uns da auf wirklich dünnes Argumentations-Eis. Seien Sie uns also auch nicht böse, wenn wir diese Verschwörungstheorien als "abstrus" und bezeichnen. Wir wissen es wohl gar nicht besser. Schließlich sind wir ja selbst Teil DEREN Systems. Wir haben uns trotzdem getraut und die unserer Meinung nach 8 abstrusesten Verschwörungstheorien zusammengetragen: