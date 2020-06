Das musikalische Repertoire der Yvonne Catterfeld umfasst Soul, Jazz, Pop, Chanson, Musical und Gospel, 2003 punktete sie in Deutschland erstmals mit einem Dieter-Bohlen-Song, derzeit arbeitet sie an ihrem sechsten Studioalbum.

Fernsehzuschauern ist Catterfeld unter anderem aus ihren Einsätzen bei der RTL-Dauersoap "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" ein Begriff, aber auch als "Sophie - Braut wider Willen" (2005), oder durch ihre Arbeiten in den TV-Produktionen "Wenn Liebe doch so einfach wär`" (Regie Katinka Feist), "Engel sucht Liebe" (2007, Regie Franziska Meyer-Price), oder in "Plötzlich 70" (2011, Regie Mathias Steurer).

Im Kino war sie in den vergangenen Jahren in den Til-Schweiger-Filmen "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" zu sehen, in Stefan Ruzowitzkys Kinderfilm "Hexe Lilli" und zuletzt als Lotte Hass in "Das Mädchen auf dem Meeresgrund". Wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Romy Schneider war Catterfeld auch als " Romy" in einer Schneider-Biografie im Gespräch. Das Projekt wurde jedoch bisher nicht verwirklicht.

2008 hatte Yvonne Catterfeld ihren ersten Auftritt bei einer KURIER ROMY-Gala als Präsentatorin. 2012 ist sie nun erstmals selbst als "Beliebteste Schauspielerin" im Gespräch.