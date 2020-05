Watschenmann: Killer vs. Koller

Denn, seit der Schweizer Quereinsteiger Marcel Koller das Rennen um den Posten für die Pfosten machte und zur Strafe in die Verlegenheit geriet, die Fußball-ehre des Landes (von welcher reden wir? ) wiederherzustellen, spürt er vom Start weg den feinen Unterschied zwischen Eid - und Neid genossenschaft - seine bloße Einreise. Sein erstes Match: Killer vs. Koller. Vorschuss-Unkraut heißt das bei uns.

Hübsch, was Herr Guapo twittert: Wie viele Tage wird er im Amt bleiben? Und mit welcher Abfertigung? Frage: Für wie viel Geld würden Sie Arnautovic sozialisieren?