Schöneberger: "Wir machen uns eine schöne Zeit"

Der deutsche Fernsehstar über Romy Schneider, Spinatnockerln und mögliche Gesangseinlagen auf der Bühne.

KURIER: Hand aufs Herz, wie lange wissen Sie schon, dass es die KURIER-ROMY gibt?

Barbara Schöneberger: Schon sehr lange, weil ich ganz viele Kollegen haben, die bereits nach Wien gereist sind, um sich eine abzuholen. Ich weiß, dass Hella von Sinnen schon da war. Oder Sonya Kraus. Ich höre immer: Wir fliegenzur ROMY, wir fliegen

zur ROMY. Also dachte ich, da muss ich auchmal hin, da ist es toll, denn ich liebe glamouröse Preisverleihungen. Außerdem ist der Preis nach Romy Schneider benannt, deren Filme ich sehr schätze. Je später das Werk, desto besser.

Sie hatten mal eine TV-Improvisationscomedy namens "Frei Schnauze", nun haben Sie ein ROMY-Autorentrio namens "Die Tafelrunde". Wie viel Prozent "frei Schnauze" dürfen wir bei Ihrer Moderation in Wien erwarten?

Idealerweise so viel wie möglich. Andererseits ist es natürlichso, dass jeder Fernsehsender gern eine ungefähre Ahnung davon hat, was auf der Bühne passieren wird, so auch der ORF, den ich bei mir zu Hause in Berlin leider nicht empfangen kann. Ich bin also froh, dass ich ein wenig Hilfe von Autoren bekomme, noch dazu, da ich die erste Deutsche bin, die die KURIER ROMY moderiert. Deswegen will ich mich nicht einfach hinstellen und spontan alles machen. Schön ist natürlich jede Art von Interaktion mit denen, die auf der Bühne und im Saal sind - da ergibt sich schon immer das Eine oder das Andere.

Haben Sie ein Rezept gegen Peinlichkeiten auf der Bühne?

Peinlichkeiten gibt es nicht. Außer man beleidigt jemanden oder vergreift sich total im Ton. Ich habe keine Angst vor "Fehlern". Alles was passiert, im Sinne von: stolpern, hinfallen, etwas bricht zusammen, funktioniert nicht, ist ja immer auch lustig. Einer kleinen Panne wohnt doch eine besondere Komik inne, nichts ist schlimmer, als wenn alles glatt läuft. Ich war allerdings vor Kurzem auf einer Veranstaltung, da ist der Beamer ausgefallen. Das war sehr traurig: Schwarz gekleidete Menschen, die sich vor schwarzem Hintergrund bedankt

haben.

Sie haben hierzulande schon andere Veranstaltungen moderiert. Sind Sie gern

hier?

Ich liebe Österreich. Ich habe erst kürzlich einen Tag in Wien verbracht, weil ich bei "Willkommen Österreich" zu Gast war. Die Stadt ist so schön, eine der wenigen in Europa, bei der ich mir absolut vorstellen könnte, dort zu wohnen. Ich liebe auch die Österreicher - von den sportlichen Skifahrern in Tirol bis zu den die Wörter dehnenden Wienern. Und ich liebe vor allem das österreichische Essen. Es gibt nichts Besseres als Backhendlsalat oder Spinatnockerl.

Einer Ihrer größten Erfolge bislang war die Talkshow "Blondes Gift" - eine Art Berufsbezeichnung?

Ich kann Leuten nicht wirklich gut an den Karren fahren. Ein bisschen ironisch muss man aber schon sein, sonst hört einem keiner mehr zu heutzutage. Eine gute Überschrift wäre auch "Blond mit Köpfchen".

Sie sind eine derwenigen, die bei Jauch die Million geholt haben.

Naja, ich meine, das war für den guten Zweck. Ich gehe gern in Quizsendungen, und das war eine Möglichkeit, mit wenig Aufwand viel Geld zusammen zu bekommen. Man darf`s ja leider nicht selbst behalten, aber so war`s auch toll. Eine große Freude.