Nicholas Ofczarek mit Eysoldt-Ring geehrt

Der Schauspieler Nicholas Ofczarek hat am Samstag im südhessischen Bensheim den bedeutenden Theaterpreis Gertrud-Eysoldt-Ring 2011 verliehen bekommen. Der 40-Jährige erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung im Parktheater, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte.



Geehrt wurde Ofczarek, der auch für die KURIER ROMY als beliebtester Schauspieler nominiert ist, für seine herausragende Leistung in der Rolle als Kasimir in "Kasimir und Karoline" ( Ödön von Horváth, 1901-1938) am Münchner Residenztheater. Den Eysoldt-Ring für Schauspieler im deutschsprachigen Raum vergibt die Stadt Bensheim zusammen mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Ofczarek ist Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater.



Die Auszeichnung wird seit 1986 jährlich vergeben. Den Eysoldt-Ring haben bereits Klaus Maria Brandauer (2008) und Kirsten Dene (2010) bekommen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen auch Corinna Harfouch, Cornelia Froboess, Tobias Moretti und Nina Hoss.



Der Preis ist nach der Schauspielerin Gertrud Eysoldt (1870-1955) benannt. Den Ring gestiftet hat der in Bensheim gestorbene Theaterkritiker Wilhelm Ringelband.

