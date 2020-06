Martina Hill

Die Schauspielerin, Synchron- und Hörfunksprecherin stammt aus Berlin und reifte im Ausbildungsbetrieb des Theaterstudios Berlin. Einem breiten Publikum wurde Hill als Darstellerin in der Comedy-Serie Switch reloaded ( Pro7) bekannt, in der sie bekannte Frauen wie Heidi Klum, Angela Merkel, Bill Kaulitz, Daniela Katzenberger, Lena und weitere Personen parodierte. Seit 2009 ist Hill in der Satiresendung heute-show ( ZDF) als „Statistik-Expertin“ Tina Hausten zu sehen.

Zwischen 2003 und 2011 begegnete man ihr in zahlreichen Rollen in Krimireihen und Fernsehfilmen, sowie im Kinofilm Resturlaub.

Zu ihren Synchronisationsarbeiten zählte zuletzt die Holley Shiftwell im Cartoon-Film Cars 2.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass viele Produktionen, in denen Hill mitwirkte in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden. Als persönlichen Preis konnte sie im Vorjahr dann auch den Deutschen Comedypreis als beste Schauspielerin einheimsen.