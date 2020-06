Die gebürtige Münchnerin startete ihre umfassende Ausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Sie ist tanzbegeistert und verfügt - ganz paraderollen-konform sowohl über einen Schiffsführer- als auch einen Tauchschein. Privat und geschäftlich pendelt Lilian Klebow zwischen Wien, München und Berlin.

Zum Publikumsliebling wurde sie durch ihre Rolle in der mittlerweile 7. Staffel der von ORF und ZDF koproduzierten Fernsehserie "SOKO Donau". Ihre Meriten verdiente sie sich jedoch mit Theaterrollen unter der Regie von Gernot Friedl, Rudolf Frey, Helmut Wiesner, Christine Wipplinger. So war sie in Schnitzlers "Liebelei" bzw. in "Weites Land" zu sehen, in Schilllers " Maria Stuart", und in verschiedenen Musical-Rollen wie in Cole Porters "Kiss me Kate" oder "A Chorusline".

In den vergangenen Jahren war Lilian Klebow vorzugsweise in Fernseh-Produktionen und Kurzfilmen zu sehen. Besonders erwähnenswert sind darunter zum Beispiel "Extreme" (2005, Judith Zdesar), "Und ewig schweigen die Männer" (2007, Xaver Schwarzenberger); "Das große Glück sozusagen" (2008, Alexander Stecher), oder der kürzlich im ORF gezeigte "Der Edelweißkönig" ( Hartmut Griesmayr).