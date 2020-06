KURIER ROMY: Auftakt zur Glamour-Gala des Jahres

Auch für die KURIER-ROMY-Gala am 21. April in der Wiener Hofburg (live zu sehen auf ORF 2) will sich das Ex-Model besonders schick machen. Welche Traumrobe sie tragen wird, wollte sie allerdings nicht verraten: "Es ist noch ein Geheimnis." Stattdessen gab sie am Mittwoch ein anderes Geheimnis preis: Schöneberger lüftete die Tafel der ROMY-Nominierten im Wiener Hotel Sofitel. Und zeigte Sinn für Humor: "Früher habe ich mich selbst enthüllt, jetzt darf ich enthüllen."