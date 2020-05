Der Deutsche Joachim Król studierte Theaterwissenschaften in Köln und Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München. Seine Karriere beginnt in Bochum und führt ihn weiter nach Basel, Hannover und zurück nach München. Der mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis prämierte Film-, Fernseh- und Bühnenschauspieler verfügt über eine enorme Wandlungsfähigkeit eine unverwechselbare schauspielerische Handschrift.



Seine erste Kinohauptrolle hat er im Roadmovie Wir können auch anders (1993). Ein Jahr später folgt der Kinoerfolg Der bewegte Mann von Sönke Wortmann. Joachim Król erhielt für beide Rollen den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller. In der Komödie Rossini (1997) spielt er den Schriftsteller Javcib Windisch und 2000 bis 2002 verkörpert er den venezianischen Kommissar Brunetti in der Reihe der Donna-Leon-Verfilmungen der ARD.

Er spielte eine Hauptrolle im Zweiteiler Anne Frank - Die wahre Geschichte , der 2001 mit dem amerikanischen Fernsehpreis Emmy prämiert wird. In der ZDF-Krimiserie Lutter verkörpert er ab 2007 den gleichnamigen Ruhrgebietskommissar. Im auf der Berlinale 2009 gezeigten Film Adam Resurrected spielt Król die Rolle eines Holocaust-Opfers, er ist aber im selben Jahr auch im Historien-Zweiteiler Henry IV zu sehen; Sehr charmant auch sein Einsatz als leutseliger Pater in Wolfgang Murnbergers Silentium - einer Wolf-Haas-Verfilmung mit Josef Hader.



Seine aktuellste Rolle ist die des Sargtischlers Muff Potter in Hermine Huntgeburths Verfilmung des Mark Twain-Buches Tom Sawyer. Die Rolle des Matthias Bleuel in Ausgerechnet Sibierien, wurde ihm von den Drehbuchautoren Michael Ebmeyer und Minu Barati auf den Leib geschrieben. Der Film kommt im Mai 2012 in die Kinos.



Sein Werk wurde bisher mit einem Bambi, einer Goldenen Filmspule und mehreren deutschen Filmpreisen bedacht.