Henning Baum stammt aus Essen, ist ausgesprochen sportlich unterwegs und wurde von den Produzenten und Regisseuren von Fernsehkrimis ganz eindeutig zum Serien-Gesetzeshüter gemacht. So war er in den vergangenen Jahren unter anderem im "Tatort" zu sehen, in " Polizeiruf 110", in "Mit Herz und Handschellen", in der "SOKO Leipzig", um nur einige zu nennen. Dabei verkörperte er die unterschiedlichsten Typen im Dienst - vom schwulen Ermittler bis zum Macho-Kommisar. Jetzt punktet er bereits in der dritten Staffel von "Der letzte Bulle", einer Sat1-Produktion, beim Publikum.

Nachdem er erste Berufserfahrungen am Theater gesammelt hatte, mehrten sich die Engagements für Film- und Fernsehrollen. 2010 war Baum im Fernsehfilm "Küsse, Schüsse, Rindsrouladen" unter der Regie von Peter Gersina zu sehen, 2011 in der Simmel-Verfilmung "Niemand ist eine Insel" (Regie Carlo Rola) und "Indisch für Anfänger" (Regie Sebastian Vigg).

Mit einem Deutschen und einem Bayerischen Fernsehpreis wurde Baum bisher schon für seine "Serienarbeit" ausgezeichnet. Heuer ist er erstmals für eine KURIER ROMY nominiert.