Heiße Tipps für kühle Erfrischungsgetränke

Milchshakes oder Joghurtdrinks sind die idealen Erfrischungsgetränke für den Krebs. Was großen und kleinen Krebsen sicher gut schmeckt, ist ein Mango Lassie. Sie brauchen 1 Mango ½ Banane, 300g Joghurt, Teelöffel Kardamon, 1 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Zitronensaft und Eiswürfel. So wird es gemacht: Mango und die Banane und würfeln, alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Zum Schluss Eiswürfel hinzugeben. In vier Gläser füllen und servieren.