Gerti Drassl

Die am Wiener Max Reinhardt Seminar ausgebildete Südtirolerin hat in den vergangenen Jahren eine rasante Karriere hingelegt und wurde dafür bereits mit einer Reihe von Auszeichnungen im In- und Ausland bedacht - unter anderem auch mit dem - ebenfalls vom Romy-Erfinder Rudolf John organisierten - Nachwuchspreis Undine und einer KURIER ROMY für den Shootingstar 2006.

Erste Erfolge feierte die tanzbegeisterte Drassl am Theater, bevor sie immer öfter auch in Film und Fernsehen zu bewundern war. 2009 war sie in der Fernsehproduktion Geliebter Johann Geliebte Anna zu sehen, 2010 in Vermisst – Alexandra Walch, 17 und Auf den Spuren des Bösen, und 2011 in Das Wunder von Kärnten. Ihre aktuellsten Kino-Auftritte gab sie 2008 in der Wolf-Haas-Verfilmung Der Knochenmann und Certe Notti, 2010 im Homage-Film für die legendäre Kottan-Serie Kottan ermittelt und 2011 in der neuen Verfilmung Ludwig II.