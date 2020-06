Ein astronomisches Ereignis

Die Venus wird als schwarzer Punkt an der Sonnenscheibe vorüberziehen. Das nächste Mal wird dieses Schauspiel erst wieder 2117 zu sehen sein. Solche Venustransite sind äußerst selten, sie ereignen sich nur ca. alle 243 Jahre und deshalb besonders bedeutsam.

Venus steht für Liebe, Schönheit, Harmonie, Genuss und Werte. Ihre Stellung im Horoskop zeigt uns, was wir lieben, wie wir lieben und was uns gefällt. Sie symbolisiert unser Bedürfnis nach Liebe und Beziehung. Im Horoskop von Männern sagt sie auch einiges über den Typ Frau aus, den sie anziehend finden.

Die Sonne ist das Zentralgestirn unseres Sonnensystems, im Horoskop zeigt es den Wesenskern an, das Ego und gibt Aufschluss über die Vitalität und Lebenskraft. Im Horoskop von Frauen, lässt darüber hinaus noch einiges darüber anleiten, welche Art "väterlicher Beschützer" als Partner gesucht wird.

Wenn diese beiden zusammenkommen, dann will sich das „Ich“ mit einem „Du“ verbinden, es liegt also Liebe in der Luft. Diese Konstellation symbolisiert also eine herrliche Zeitqualität für Liebende und Hochzeiten.

Wäre da nicht auch noch ein Spannungsaspekt von Mars. Mars steht für das Urbild des "Kriegers", womit sich der Blick zwangsläufig auch auf disharmonische Bereiche richten wird. Wo Mars im Spiel ist, ist auch Konkurrenzdenken und Streit nicht weit.

Verdrängte Konflikte, die aus Angst mit Scheinharmonie überspielt wurden, könnten sich nun unangenehm bemerkbar machen.

Besser Reibungspunkte rechtzeitig zur Sprache bringen und zu bereinigen, ehe aus ein unüberbrückbarer Graben wird.

Sorgen Sie daher in der Nacht von 5. auf 6. Juni für eine entspannte Atmosphäre, damit sich die schönsten Seiten dieser äußerst seltenen Konstellation zeigen können. Sie birgt aber auch die Chance in sich, allfällige Kontroversen aus der Welt zu schaffen