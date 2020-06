Claudia Unterweger, gebürtige Wienerin mit afrikanischen Wurzeln, ist seit zehn Jahren als Radiomoderatorin und Sendungsgestalterin bei FM4 tätig. Nach dem Schulabschluss an der Vienna International School studierte sie Geschichte und Politikwissenschaft in Wien und Aix-en-Provence und forschte zur Geschichte schwarzer Menschen in Österreich. Es folgten mehrere Jahre Öffentlichkeitsarbeit für Menschenrechtsorganisationen, u. a. amnesty international.

Ihre journalistische Laufbahn begann Unterweger 1999 als Gestalterin und Moderatorin bei Radio Afrika im Freien Radio in Wien, danach wechselte sie als Reporterin zu einem Wiener Privatradio.

Im Sommer 2000 begann sie ihre ORF-Tätigkeit als Redakteurin und Moderatorin auf FM4 und präsentiert seither Themen rund um das aktuelle Tagesgeschehen in der Sendung "Connected". Seit 21. Februar 2011 präsentiert und gestaltet sie darüber hinaus den "ZIB-Flash" auf ORF eins.

Ihre Nominierung für eine KURIER ROMY ist eine Premiere.