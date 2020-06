Der Steirer August Schmölzer arbeitet als Schauspieler und Schriftsteller.

Seine Ausbildungen erfolgte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz sowie am HB Studio mit Herbert Berghoff in New York.

Er ist einem großen Publikum als immer wieder gern gesehener Charakter in Krimiserien ein Begriff, zugleich aber in zahlreichen deutsch-österreichischen Filmprojekten im Einsatz.

Er war bereits für einen Adolf-Grimme-Preis nominiert und hat einen Deutschen Fernsehpreis für seine Rolle im Mehrteiler WIR SIND DAS VOLK-LIEBE KENNT KEINE GRENZEN erhalten.

Vielleicht ist die Zeit nun reif für eine KURIER ROMY für August Schmölzer.