Armin Wolf ist stellvertretender Chefredakteur der TV-Information und moderiert seit 2002 die ZIB 2.

Der gebürtige Innsbrucker arbeitet seit 1985 für den ORF, u.a. als Politik-Redakteur in Radio und Fernsehen, USA-Korrespondent in Washington D.C., Redaktionsleiter und als Moderator der Sendungen "Pressestunde", "Offen gesagt" und der "ORF-Sommergespräche".

Wolf studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Zeitgeschichte an den Universitäten Innsbruck und Wien (Mag. Dr. phil.) sowie Management an der Berlin School of Creative Leadership (MBA). Er ist Lehrbeauftragter an Universitäten und Fachhochschulen und publiziert regelmäßig in Büchern und Fachzeitschriften mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation.

Armin Wolf ist mit der Journalistin Euke Frank verheiratet und lebt mit seiner Frau und ihren beiden Kindern in Wien.

Für seine journalistische Tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet: als österreichischer "Journalist des Jahres", mit dem Concordia-, Claus Gatterer- und Robert Hochner-Preis sowie bereits zweimal mit einer KURIER ROMY als beliebtester TV-Moderator. Und kürzlich ist er darüberhinaus für seine Präsenz auf der Plattform Twitter zu einem der "Onliner des Jahres" gekürt worden.