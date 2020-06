Die deutsche Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer ist auch als Kinderbuch- und Drehbuch-Autorin erfolgreich. Ihr ehrenamtliches Engagement gilt der Dunkelziffer, einer Organisation zur Unterstützung missbrauchter Kinder.

Nach ihrer Schulausbildung nahm sie Schauspielunterricht in München und New York und absolvierte eine Gesangsausbildung. Ihren Durchbruch hatte die Schauspielerin 1995 an der Seite von Ulrich Noethen und Jan Josef Liefers mit der ARD-Krimiserie "Die Partner" (Regie: Josef Rusnak, Thomas Jauch u.a.).

In ihrer Arbeit konzentrierte sie sich auf die so genannten "schwierigen" Charaktäre - so zum Beispiel in " Die Konkurrentin" (1997, Regie Dagmar Hirz), "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" (1998, Regie Marc Rothemund), "Tanz mit dem Teufel – Die Entführung des Richard Oetker" ( Sat 1, 2001, Regie Peter Keglevic).

2011 sah man Ann-Kathrin Kramer in dem Thriller Die letzte Spur (in der ORF-Ausstrahlung hieß die Produktion Vermisst - Alexandra, 17 Jahre) in einer tragischen und fesselnden Rolle über die Entführung und den Mord an ihrer Tochter (Regie Andreas Prochaska). Im Kinofilm Homies (Regie Adnan Köse) spielte sie an der Seite von Jimmy Blue Ochsenknecht. Im April 2011 fanden die Dreharbeiten zum Drama Kleine Morde (Regie ebenfalls Adnan Köse) statt. Unter der Regie von René Heisig folgte das Melodram Alles für mein Kind. Gemeinsam mit ihrem Mann Harald Krassnitzer drehte sie zuletzt die ORF/MDR-Komödie Der Wettbewerb (Regie Michi Riebl).

2012 ist sie erstmals für eine KURIER ROMY in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin" nominiert.