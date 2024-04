Zahlreiche Unternehmen wechseln 2024 zur VBV-Vorsorgekasse 2024

Die VBV-Vorsorgekasse ist Marktführerin bei der Abfertigung NEU. Rund jedes dritte Unternehmen und jede/r dritte Erwerbstätige ist bereits Kund:in der VBV. Mit 1.1.2024 wechselten zahlreiche weitere Unternehmen mit insgesamt über 13.000 Mitarbeitenden von anderen Vorsorgekassen zur VBV. Unter ihnen 3.800 Mitarbeitende des steirischen Leitbetriebes und Innovationsunternehmens AVL List.

„Unsere ausgezeichnete Servicequalität, die persönliche Key Account Betreuung, die professionelle und rasche Reaktionszeit bei Anfragen jeglicher Art durch unser Verwaltungs-Team sowie die langfristig beste Performance konnten im vergangenen Jahr viele Unternehmen davon überzeugen, die VBV als Partnerin für die Mitarbeitervorsorge zu wählen“, so Clemens Buchmayer, Bereichsleiter Vertrieb und Kundenservice der VBV-Vorsorgekasse. „Mit diesem Rekordergebnis haben wir unsere Position als Marktführerin in der Branche weiter gefestigt.“

VBV überzeugt seit Jahren in Performance, Service und Verlässlichkeit

Einer der prominentesten Neuzugänge bei der VBV ist die steirische Unternehmensgruppe AVL List mit all ihren Unternehmen. „AVL hat mit dem Wechsel zur VBV Vorsorgekasse ein deutliches Signal hinsichtlich Stabilität und Performance gesetzt. Seit der Implementierung der Mitarbeitervorsorgekassen im Jahr 2003 hat AVL immer wieder unabhängige Studien herangezogen, um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beste Lösungen anzubieten. Für die Anwartschaftsberechtigten ist die Höhe des jährlichen Veranlagungserfolges der Betrieblichen Vorsorgekassen von großem Interesse. Sie ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie hoch das im Leistungsfall zur Verfügung stehende Kapital sein wird“, so Dr. Markus Tomaschitz, Chief Human Resources Officer und Unternehmenssprecher von AVL. „Die VBV überzeugt seit Jahren in Performance, Service und Verlässlichkeit – das hat uns überzeugt und sowohl die Belegschaftsvertretung als auch die Unternehmensleitung dazu veranlasst, zur VBV zu wechseln. Dadurch ist eine hohe Servicequalität nicht nur bei Vertragsabschluss, sondern über die gesamte Vertragsdauer gewährleistet. Zudem bietet die VBV den AVL Mitarbeitenden laufend Informationsveranstaltungen in englischer und deutscher Sprache an, um Transparenz und Offenheit sicherzustellen. Wir sind vom Wechsel hin zur VBV überzeugt und freuen uns auf die Partnerschaft.“

AVL - eines der weltweit führenden Mobilitäts-Technologieunternehmen

Mit mehr als 12.200 MitarbeiterInnen (davon 4.300 in Graz) ist AVL eines der weltweit führen-den Mobilitäts-Technologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie und in anderen Branchen wie Bahn, Schifffahrt und Energie. Basierend auf umfassenden eigenen Forschungstätigkeiten, liefert AVL Konzepte, Technologielösungen, Methoden und Entwicklungswerkzeuge für eine grüne, sichere und bessere Welt der Mobilität. AVL begleitet internationale Partner und Kunden bei der nachhaltigen und digitalen Transformation. Hierbei liegt der Fokus auf den Bereichen Elektrifizierung, Software, KI und Automatisierung. Zudem unterstützt AVL Unternehmen in energieintensiven Sektoren auf ihrem Weg zu grüner und effizienter Energiegewinnung und -versorgung.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at