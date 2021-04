Wenn es zwei Mal BLITZT

Die visuelle Identität der Marke bewahren und gleichzeitig ein neues, modernes Erscheinungsbild schaffen, so lautete die Aufgabenstellung für das Redesign des eigentümergeführten Reinigungsdienstleisters BLITZBLANK.

„Wir entwickeln uns als Dienstleister immer weiter und wollen dies auch mit unserem Corporate Design tun!“ – mit dieser Aufgabenstellung kamen Mario Reichel, CEO und Eigentümervertreter und Aline Basel, CMO BLITZBLANK, auf uns zu. BLITZBLANK durfte gerade sein 85-jähriges Jubiläum feiern und steht gleichermaßen für Beständigkeit, als auch für die Fähigkeit, sich nicht nur laufend dem Qualitätsanspruch der Reinigungsbranche anzupassen, sondern diesen auch klar mitzubestimmen. Beide Facetten sollten sich in dem frischen und kundennahen Erscheinungsbild widerspiegeln.“ so Raffaele Arturo, Geschäftsführer donnerwetterblitz.

Gemeinsam mit Mario Reichel und Aline Basel entwickelte das Team von Arturo die neue Wort-Bild-Marke, die BLITZBLANK in ein modernes und nachhaltiges Zeitalter begleiten wird. Der ergänzte Markenclaim "Ihr nachhaltiger Partner" soll die Grundfeste und Werte des Unternehmens widerspiegeln. "In Zukunft soll noch deutlicher unser Anspruch an kompromisslose Qualität und Nachhaltigkeit in unserem Tun vermittelt werden. Dies wollen wir auch in unserem Kundenversprechen deutlich hervorheben. Reinigung, und jetzt auch BLITZBLANK, wird großgeschrieben." betont Basel. Kombiniert mit der von nun an groß geschriebenen Wortmarke ist die Wertigkeit der Dienstleistung auch eindeutig geklärt. „Das neue Logo bringt die visuelle Identität der Marke noch besser auf den Punkt. Überflüssiges wurde entfernt und Stärken wurden gestärkt. So macht visuelle Kommunikation Spaß und ist auf der Höhe der Zeit.“ sagt Mario Reichel.

Neben dem Logo erfährt auch die Uniform der mehr als 1.100 MitarbeiterInnen einen Relaunch, der Tropfen des Logos findet sich im Print der Uniformen wieder, dessen Prototypen von Silvia Schneider und auf der Vienna Fashion Week präsentiert wurden.

BLITZBLANK verstärkt seit Beginn 2021 auch branchenwirksam seinen Auftritt in den sozialen Medien.

Neu aufgestellt genießt BLITZBLANK auch seinen Einzelauftritt in der Reinigungsbranche auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Dort vertraut Basel auf die Agenturen gamz n´roses (Social Media Partner von donnerwetterblitz) und no limits:pr and more. und setzt damit neue Maßstäbe in der Reinigungsbranche. „Eine Social Media Offensive ist im Jahr 2021 eine Notwendigkeit um unsere Werte und Qualitäten zu propagieren. Ich bin stolz auf das was wir bereits letztes Jahr vorbereitet haben und dieses Jahr im Q1 mit Steigerungen von bis zu unglaublichen 2000% Community Wachstum auf allen Kanälen wöchentlich erreichen!“ so Aline Basel.