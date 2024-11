Wärmepumpen als „Stromfresser“? Leider ein hartnäckiger Irrglaube

Viele Österreicher:innen denken in Hinblick auf den kommenden Winter verstärkt an einen Heizungstausch. Auch die hohen Förderungen der Bundesregierung, die aktuell aber nur bis 2025 gesichert sind, sind ein überzeugendes Argument für energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen bei Heizung und Warmwasser. Bei vielen Haus- und Wohnungsbesitzer:innen ist eine Wärmepumpe zwar die erste Wahl, manche haben aber die Sorge, dass die Geräte „Stromfresser“ wären. Die klare Antwort der Austria Email AG: „Stimmt nicht!“. Hierbei handelt es sich um ein reines Vorurteil, denn der hohe Wirkungsgrad von Wärmepumpen spricht ganz deutlich für sich: Wärmepumpen sind unschlagbar effizient, denn bis zu 75% der Heizenergie werden kostenlos der Umgebung entnommen. So lassen sich die Heizkosten dramatisch senken. Damit der laufende Betrieb mit günstigem Ökostrom garantiert ist und gleichzeitig Umweltprojekte gefördert werden, empfiehlt Austria Email die Stromtarife mit ökologischem Mehrwert des Energieanbieters MAXENERGY. Damit setzen Häuslbauer und Sanierer in Zukunft auf eine nachhaltige und kostensparende Lösung bei Heizung und Warmwasser, und profitieren während der immer längeren Hitzeperioden im Sommer auch von der praktischen Kühlfunktion der Geräte.

Warum Wärmepumpen als umweltfreundliche Lösungen bei Heizung und Warmwasser ganz stark im Mittelpunkt des Interesses stehen, ist klar: Sie nutzen kostenlos vorhandene Wärme aus der Luft, aus dem Grundwasser oder aus dem Erdreich, und verdichten sie. Die gewonnene Energie stellen sie der Hausanlage zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Raumkühlung zur Verfügung. Dabei arbeiten sie hocheffizient und emissionsfrei.

Für die meisten Konsument:innen sind neben den derzeit hohen Bundes-Förderungen bei den Investitionskosten auch die Unabhängigkeit in der Energieversorgung und die dauerhaften Ersparnisse bei den Betriebskosten überzeugende Argumente für die Entscheidung zum Heizungstausch. Das zeigt sich in Zeiten von Unsicherheiten bei der Gasversorgung und schwankenden Ölpreisen ganz besonders deutlich.

„Wärmepumpen sind unschlagbar energieeffizient: Aus ihnen gewinnt man viermal mehr Wärmeenergie, als man an elektrischer Energie hineinsteckt. Deshalb sind Wärmepumpen eine hochwirksame Maßnahme zur Dekarbonisierung im Gebäudebereich und eine entscheidende Säule für das Gelingen der Energiewende.“, erläutert Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Sparsam im Betrieb: Austria Email Wärmepumpen & Ökostrom von MAXENERGY

Immer wieder ist leider das Vorurteil zu hören, Wärmepumpen wären Stromfresser. Doch das entspricht nicht der Realität. Vielmehr überzeugt der hohe Wirkungsgrad von Wärmepumpen im Unterscheid zu anderen Systemen ganz deutlich. In konkreten Zahlen gesprochen: Wärmepumpen arbeiten mit kostenloser Energie, indem sie mit 1 kW Strom bis zu 4 kW Heizwärme erzeugen. Somit stammen 3 kW aus frei verfügbarer Umwelt-Energie, und zwar nachhaltig umweltfreundlich und ganz ohne CO2-Ausstoß.

„Als privater Energieversorger beweisen wir von MAXENERGY uns seit dem Markteintritt 2014 als dynamische Kraft mit innovativen Tarifen und gestalten den österreichischen Energiemarkt aktiv mit. Dabei haben wir die Bedürfnisse der Kund:innen ganz stark im Blick, bedienen diese mit individuellen Angeboten zu fairen Preisen und sind darüber hinaus auch Partner von Kooperationsprojekten zum Schutz der Artenvielfalt und zur Reinigung von Gewässern. Da das Interesse an Wärmepumpen aktuell stark zunimmt, aber manche Haushalte Sorge vor hohen Stromkosten haben, möchten wir mit unserem attraktiven Tarifangebot einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Gemeinsam mit dem Team von Austria Email ist es unser Ziel, dem Irrglauben über hohe Stromkosten bei Wärmepumpen entgegenzuwirken und so zur Steigerung der Attraktivität dieser umweltfreundlichen Heizungslösung beizutragen.“, erklärt Bernd Neider, Geschäftsführer der MAXENERGY Austria Handels GmbH.

Wer jetzt zu einer Wärmepumpe von Austria Email wechselt, kann sich dank des Tarifangebots von MAXENERGY auf 100 % nachhaltigen Ökostrom verlassen und spart bares Geld bei den Betriebskosten. Die Besonderheit im Tarif MAX Heimat liegt im Engagement für die regionale Tier- und Pflanzenwelt in Österreich, die pro Kunde biodiversitätsfördernde Projekte mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. So wird Ökostrom zu Top-Konditionen mit dem Schutz der Natur vereint, u.a. mit Projekten im Naturpark Leiser Berge in Niederösterreich von „Meine Blumenwiese“, einer Initiative mit dem Ziel, Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen zu schaffen und zu erhalten.

„Wärmepumpen zeichnen sich ganz speziell durch Nachhaltigkeit aus, denn sie bieten Haus- und Wohnungsbesitzer:innen volle Freiheit von „fremden“ Quellen für Wärmeenergie - diese wird einfach selbst erzeugt. Dazu passen die Ökostrom-Tarife von MAXENERGY perfekt. Getreu dem Motto „Ohne Bindung. Ohne Zwang.“ bietet MAXENERGY alle Tarife ohne Vertragsbindung an. Die Kunden sind somit also sowohl frei von fremden Energiequellen als auch frei vom Zwang einer Vertragsbindung. Der zusätzliche Nutzen: In unserer Tarifwelt können sich Kund:innen bewusst für die Unterstützung von Artenvielfalt und Naturschutz entscheiden, oder einen anderen unserer vielfältigen Ökostrom-Tarife nutzen.“, verdeutlicht Bernd Neider.

Alle Informationen zum Tarifangebot von MAXENERGY: www.austria-email.at/maxenergy/ sowie www.maxenergy.at

Mit wenigen Klicks zur individuellen Heizungsförderung: Der Austria Email Online-Förderberater auf austria-email.at/service/foerderungen/ bietet durch die praktische PLZ-Suche einen Überblick zu verfügbaren Förderungen auf Bundes- und Landesebene.

Über die Austria Email AG

Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. In Deutschland ist das Unternehmen mit den Tochterunternehmen Austria Email GmbH und Thermic Energy vertreten. Die Austria Email AG fertigt und vertreibt mit fast 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. Weitere Informationen: www.austria-email.at

Über MAXENERGY

Als Energieversorger beliefert die MAXENERGY Austria Handels GmbH mit Sitz in Wien seit 2014 Haushalts- und Gewerbekunden im gesamten Bundesgebiet Österreichs mit Strom und Gas. Hervorgegangen aus einem Traditionsunternehmen steht MAXENERGY für über 60 Jahre Erfahrung in der Energiebranche und übernimmt als Unternehmen Verantwortung für die Umwelt - mit 100% Ökoenergie.

Als einer der ersten privaten Energieversorger beweist sich MAXENERGY mit Geschäftsführer Bernd Neider als dynamischer und innovativer Pionier auf dem österreichischen Energiemarkt. Seine Kundinnen und Kunden überzeugt das erfolgreiche Unternehmen mit einer Kombination aus fairen Preisen, individuellen Tarifen und kompetentem Service. Auch als starker Partner bei Kooperationsprojekten gestaltet MAXENERGY den Markt aktiv mit.

Von der ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien wurde MAXENERGY bereits mehrfach als einer der besten Ökostrom-Anbieter in Österreich ausgezeichnet und gilt mit dem 1. Platz bei „Kundenzufriedenheit Gasanbieter“ auch als einer der Branchen-Champions des Landes. Weitere Infos: www.maxenergy.at