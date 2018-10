Vorausgedacht in Oberösterreich: TÜV AUSTRIA präsentiert Robotics, Safety und Security mit Industriepionier DFT Maschinenbau

Die rasante Weiterentwicklung der Maschinen- und Produktionstechnologie stand im Mittelpunkt einer Leistungsschau des unabhängigen, österreichischen Unternehmens: „Die Mensch-Roboter-Kollaboration ist einer unserer Innovationsschwerpunkte. Wir haben vorausgedacht und entwickeln in unserem NEXT HORIZON LAB maßgeschneiderte, sicherheitstechnische Lösungen“, so TÜV AUSTRIA Vorstandsvorsitzender Stefan Haas. Jürgen Prenninger, Geschäftsführer des oberösterreichischen Maschinenbauunternehmens DFT, erörterte die praktische Implementierung in seinem Betrieb: „Roboter, die wir entwickeln, steigern die Effizienz und Qualität, aber als Hersteller und Betreiber von Maschinen hat für mich die Sicherheit der Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste Priorität.“

TÜV AUSTRIA begleitet DFT Maschinenbau, wo in Oberösterreich Pionierarbeit im Bereich kollaborierender Roboter für die Industrie geleistet wird, sicherheitstechnisch vom Konzept bis zur Inbetriebnahme: „Wir prüfen das allgemeine Sicherheitskonzept, ebenso, ob der Roboter auf fehlersicheres Verhalten ausgelegt ist,“ erklärt Andreas Oberweger, Leiter des Industrie 4.0- Kompetenzzentrums des TÜV AUSTRIA. Der oberösterreichische Industriepionier Jürgen Prenninger betonte ergänzend insbesondere die umfassende fachliche Kompetenz des Prüfdienstleisters. Neben einer Präsentation der maschinensicherheitstechnischen Aspekte war auch der Einfluss der IT-Security in der modernen Produktion ein Thema.

Leondings Bürgermeister Walter Brunner unterstrich die Bedeutung innovativer Impulse für den oberösterreichischen Wirtschaftsraum: "Die Projektpräsentation von DFT und TÜV AUSTRIA zeigt den Mehrwert einer gemeinsamen Weiterentwicklung bestehender industrieller Prozesse für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wirtschaft und Arbeitssicherheit."

Mit der Vernetzung weiterer TÜV AUSTRIA-Lösungen über Fachbereiche und Landesgrenzen hinaus rundete Regional Director Thomas Eder den Abend in Leonding ab: „Vom umfassenden Aus- und Weiterbildungsangebot über Maschinen-, Medizin- und Umwelttechnik bis zu Versicherungsdienstleistungen und Zertifizierung von Managementsystemen ist mit TÜV AUSTRIA auch für Oberösterreichs Wirtschaft und Industrie „mehr drin“.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

TÜV AUSTRIA Symposium Anlagensicherheit 15.-16.11. 2018

Schlagworte wie Industrie 4.0, Big Data und Security schwirren seit Monaten durch die Medien. Aber welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf die Anlagensicherheit? Diese Frage versuchen wir in einer Reihe von Vorträgen ein Stück weit zu beantworten. Daneben gibt es die Klassiker wie Instandhaltung, Wartung und Umbau, sowie erstmals eine Podiumsdiskussion zwischen Behörde, Betreiber und nichtamtlicher Sachverständiger unter dem Titel: "Kommunikationskultur - quo vadis".

Datum: 15.11.2018, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Schloss Seggau

Seggauberg 1, 8430 Seggauberg, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/tuevsymposium

https://www.tuv-akademie.at