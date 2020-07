Vertragserstellung auf den Punkt gebracht

Auf die Plätze, fertig, los! Ab heute geht der „Linde Smart Contract Maker powered by Advoodle“ an den Start. Das intelligente Tool, das vom Legal-Tech Startup Advoodle entwickelt und exklusiv vom Linde Verlag angeboten wird, unterstützt bei der automatisierten Erstellung von Verträgen, bietet einen virtuellen Informationsaustausch mit allen Parteien und ermöglicht die sichere, elektronische Signierung der Verträge.

Der Weg zum perfekten Vertrag

„Die letzten Monate haben das Rennen um digitale Innovationen, die den Arbeitsalltag effizienter und sicherer machen, nochmals beschleunigt. Mit dem Linde Smart Contract Maker bringen wir ein Tool auf den Markt, das eine einfache, automatisierte Vertragsgestaltung ermöglicht und so allen Beteiligten wertvolle Zeit spart. Nutzerinnen und Nutzer können in Zukunft auf rein digitalem Wege qualitativ hochwertige und individuell an ihre Bedürfnisse angepasste Verträge erstellen“, so Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags zum neuesten Digital-Produkt des Verlages.

Von Rechtsexperten entwickelt, für die Rechtsbranche gebaut

Das Advoodle-Team kommt aus der Rechtspraxis und kennt die Besonderheiten der Branche. Das Tool wurde für Rechtsexperten entwickelt, die eine integrierte juristische Lösung mit hervorragender User Experience suchen. Mag. Andreas Böcskör, MSc, CEO Advoodle Legal Tech GmbH: „Wir haben einen sehr guten Einblick in den österreichischen Rechtsmarkt und bei der Entwicklung besonderes Augenmerk auf dessen Anforderungen gelegt, sozusagen ein Tool für die Praxis gebaut. Die Errichtung elektronischer Dokumente und die Anlage der elektronischen Vertragsmustersammlung wird damit auf ein neues Niveau gehoben.“ Der Linde Smart Contract Maker richtet sich an alle rechtsberatenden und beratenden Berufe sowie an Rechtsabteilungen in Unternehmen. Er kann orts-, zeit- und Device-unabhängig eingesetzt werden.

Effizienzsteigerung durch Zeiteinsparung und Fehlervermeidung

Gordan Gajski, Leiter Digitale Medien im Linde Verlag unterstreicht den modernen Lösungsansatz: „Der Linde Smart Contract Maker ermöglicht unseren Kundinnen und Kunden eine deutliche Entlastung mittels vermehrter Prozessautomatisierung, sowie den Abbau der manuellen Administration mittels KI und selbsterklärenden, benutzerfreundlicheren Oberflächen. Durch den Einsatz von zeitgemäßer Technologie und modernsten Sicherheitsstandards gewährleisten wir außerdem, dass Daten verschlüsselt übermittelt und datenschutzkonform gespeichert werden.“

Der Linde Smart Contract Maker ist ab sofort exklusiv bei Linde erhältlich. Zum Start gibt es drei verschiedene Preismodelle, je nach Anzahl der User und Themenpakete*:

Start: EUR 198.-/ Monat; 1 User & 1 Themenpaket im Monat inkludiert

Premium: EUR 499.-/ Monat; 5 User und 3 Themenpakete im Monat inkludiert

Unlimited: EUR 1.250.-/ Monat; bis zu 60 User und unlimitierte Verträge**

*Ein Themenpaket enthält 4 Vertragsarten

**laut aktuellem Angebot

Ein kostenloser Test steht für 14 Tage zur Verfügung.

Mehr zum Linde Smart Contract Maker: www.lindeverlag.at/contractmaker

http://www.lindeverlag.at/