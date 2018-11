VBV-Pensionskasse setzt erneut Zeichen für ‚Investieren mit Verantwortung‘

Die VBV-Pensionskasse hat großes Interesse an einer langfristigen, positiven Wertentwicklung der Unternehmen, in die sie investiert. Als Investor und Eigentümer fördert die VBV durch eine aktive Stimmrechtsausübung auch die Nachhaltigkeit bei Unternehmen. 2017 wurde in VBV Spezialfonds bei den Hauptversammlungen von bereits 177 Unternehmen über mehr als 2.800 Anträge zu den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung abgestimmt. Jüngstes Beispiel in der Weiterentwicklung des VBV Nachhaltigkeits-Engagements ist der‚ European Mid and Small Cap Fund’ des Schweizer Asset Managers Vontobel. In diesen ist die VBV-Pensionskasse seit vielen Jahren als Ankerinvestor investiert. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen. Diese besonders dynamischen Unternehmen haben Potential für hohe Wachstumsraten und lassen somit überdurchschnittlichen Investmenterträge erwarten. Die von der VBV angestoßene Umstellung des Fonds auf eine stärker nachhaltig ausgerichtete Veranlagung wurde nach einem einjährigem Diskussions- und Evaluierungs-Prozess erfolgreich abgeschlossen.

„Investieren mit Verantwortung ist seit langem die Philosophie der VBV-Pensionskasse. Unser Ziel dabei ist es, überdurchschnittlich gute Veranlagungserträge mit strukturellen Verbesserungen in Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu vereinen“, erklärt VBV-Pensionskasse Vorstand Günther Schiendl. „Das ist uns nun auch in enger Kooperation mit Vontobel sehr gut gelungen. Das Erst-Investment der VBV erfolgte bei diesem Fonds bereits im März 2008. Die durchschnittliche Performance seit dem Erstinvestment liegt bei rund 9% pro Jahr. Nun ist auch der CO2 Fußabdruck des Fonds um 30% geringer als der des Vergleichsindex MSCI Europe und passt damit gut in die klimafreundliche Strategie der VBV.“

VBV verpflichtet sich mit UN – Principles for Responsible Investment zur Nachhaltigkeit

Als Unterzeichner der UN – Principles for Responsible Investment ( UN PRI) hat sich die VBV verpflichtet, nachhaltige Aspekte in ihrem Investmentprozess zu berücksichtigen und zu integrieren. Darauf hat die VBV auch beim ‚Vontobel European Mid and Small Cap Equity Fund’ eingewirkt. Dementsprechend wurde der Investmentprozess um ESG-Nachhaltigkeitskriterien erweitert, welche nunmehr explizit bei diesem Fonds in der Auswahl von Portfoliounternehmen berücksichtigt werden. Als Basis dienen die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens. Diese sehen etwa keine Investments in Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Atomkraft, Rüstung oder Kohleförderungen vor. Das Vontobel Sustainability Research Team prüft daher künftig sämtliche bestehende Portfoliounternehmen regelmäßig nach diesen Kriterien. Zusätzlich werden alle solche Unternehmen vom Vontobel ESG Center bewertet. Der Fonds kann nur in Unternehmen investieren, deren Bewertung über einer gewissen Niveauschwelle liegt. Auf diese Weise werden materielle ESG-Risiken ausgeschlossen. Neuinvestments werden ebenfalls einer detaillierten Nachhaltigkeits-Analyse unterzogen bevor investiert wird.

VBV senkt CO2-Fußabdruck im Jahr 2017 deutlich

Diese Initiative der VBV-Pensionskasse ist Teil des Nachhaltigkeits- Engagements der VBV und somit Bestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens, Standards im Bereich Umwelt, Soziales und Governance ( ESG) zu verbessern. Schon im Vorjahr hat die VBV als erste heimische Pensionskasse das international anerkannte Montreal Carbon Pledge Abkommen unterzeichnet. Damit verpflichtete sich die VBV, den CO2-Fußabdruck ihrer Aktieninvestments jährlich zu messen und zu publizieren. Sie konnte ihren CO2-Fußabdruck damit im Jahr 2017 auch schon deutlich senken. Damit zählt die VBV – ebenso wie mit ihrer Performance – auch international zu den führenden Unternehmen der Branche.

Die VBV-Pensionskasse AG ist ein Unternehmen der VBV-Gruppe. Diese ist eine der größten betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Beratungsunternehmen zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im VBV-Kundenportal http://www.meinevbv.at/.