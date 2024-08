VBV-Pensionskasse mit neuem Vorstandsteam

Nachdem der bisherige CEO der VBV-Pensionskasse, Gernot Heschl, mit Ende August 2024 in den Ruhestand geht, wird das Vorstandsteam der führenden heimischen Pensionskasse neu aufgestellt. Mit September besteht es aus Günther Schiendl (CEO), Ronald Laszlo und Christian Reiss, der aus der Erste Group Bank zur VBV gekommen ist. Auch in der Holding der VBV-Gruppe kommt es zu einer Änderung: Hier übernimmt Ronald Laszlo die Position von Gernot Heschl und komplettiert ab 1. September das Vorstandsteam von Andreas Zakostelsky (Generaldirektor), Günther Schiendl und Martin Vörös.

„Seit 2016 war Gernot Heschl CEO der VBV-Pensionskasse und hat gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Günther Schiendl mit viel Engagement und Geschick die führende Position der VBV-Pensionskasse am Markt mit Akzenten im Bereich Innovation, Qualität und Kundenservice weiter ausgebaut“, so Aufsichtsratsvorsitzender Mag. Markus Posch. „Dafür bedanke ich mich bei Gernot Heschl herzlich. Mit dem neuen Vorstandsteam ist sichergestellt, dass der eingeschlagene Erfolgskurs mit dem gleichen Engagement wie in den letzten Jahren fortgesetzt wird.“

Änderung im Vorstandsteam der VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG

Im Vorstandsteam der VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG (der Holding der VBV-Gruppe) komplettiert Ronald Laszlo ab 1. September das Vorstandsteam von Andreas Zakostelsky (Generaldirektor), Günther Schiendl und Martin Vörös. „Ronald Laszlo wird uns auf Gruppenebene im Bereich Risikomanagement (in Nachfolge von Gernot Heschl) auf Grund seiner langjährigen Expertise und Konzernerfahrung optimal unterstützen“, erklärt Andreas Zakostelsky.

Neuer Pensionskassen CEO Günther Schiendl

Günther Schiendl, bereits seit 2008 Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse, übernimmt mit September 2024 die Position des CEO in der VBV-Pensionskasse. „Die Basis unseres Erfolges sind seit Jahren solide wirtschaftliche Kennzahlen und eine außerordentlich hohe Kundenzufriedenheit. Wir begleiten unsere Kund:innen über Jahrzehnte. Dabei geht es um viel Vertrauen, um erstklassiges Service und um sehr gute, nachhaltige Veranlagung des uns anvertrauten Sozialkapitals. Das wollen wir in Zukunft weiter ausbauen“, so Günther Schiendl.

Neuer Vorstand für Risikomanagement, Recht, Finanzen und IT: Ronald Laszlo

Ronald Laszlo ist seit Jahresbeginn Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. Er wird künftig neben dem Bereich Recht für Finanzen, IT und insbesondere Risikomanagement zuständig sein. Laszlo war vor seiner Tätigkeit bei der VBV Bereichsleiter für Risikomanagement der Vienna Insurance Group (VIG), der führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstandsteam. Bei aller Heterogenität von Unternehmensbereichen und daraus resultierenden Aufgabenstellungen gilt es immer einen nachhaltig wertschöpfenden Beitrag zum Unternehmenswert im Sinne unserer Kund:innen und Stakeholder zu leisten. Risikomanagement muss hier ein Garant für ein umsichtiges Risiko-/ Ertragsverhältnis einerseits und Schlüssel zu Prozesseffizienz und Betriebssicherheit andererseits sein“, so Ronald Laszlo.

Neuer Vorstand für Vertrieb und Kunden Christian Reiss

In der Pensionskasse wird sich zukünftig Christian Reiss um den Vertrieb und die Servicierung unserer Kund:innen kümmern. Mit Christian Reiss konnte ein erfahrener Manager für diese Aufgabe gewonnen werden. Reiss verfügt über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war in verschiedenen Managementfunktionen in der Erste Group Bank AG tätig. Zuletzt hatte er die gruppenweite Verantwortung für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Wertpapierprodukten sowie das Brokerage-Geschäft inne. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der VBV-Pensionskasse. Mit mehr als 3,5 Millionen Kund:innen ist die VBV Gruppe klarer Marktführer in Österreich. Es ist mein Ziel, diese Position gemeinsam mit meinem Team weiter auszubauen“, so Christian Reiss.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at